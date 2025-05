Vertice Asia Centrale-Italia. “Incontro bilaterale Meloni – Toqaev”

AgenPress. Grazie mille, signor Presidente, grazie ancora per l’invito, grazie per la calorosa accoglienza e, soprattutto, grazie per i colloqui molto, molto produttivi e ad ampio raggio.

Vorrei dirti che penso che tu sia uno dei leader più pragmatici che abbia mai incontrato nella mia vita, ed è molto utile poter parlare con qualcuno che capisce davvero quanto siano complesse le cose in questi tempi difficili.

Tuttavia, in questi tempi difficili, ci sono anche alcune buone notizie e una di queste è lo straordinario rapporto tra l’Italia e il Kazakistan, che vorremmo migliorare ulteriormente con questa visita. Il nostro rapporto è eccellente, lo abbiamo ribadito più volte, ma c’è sempre spazio per migliorare, ed è questo lo scopo di questa visita. In primo luogo, riconoscere l’importanza di questo Paese, di questa regione, che è un crocevia di storia, di continenti, di Occidente e Oriente.

E, in un periodo in cui sembra che le persone non siano più in grado di parlarsi, penso che chi è in grado di dialogare, di capire gli altri e di aiutarli a incontrarsi, possa essere molto utile ed è utile per tutti noi. Quindi, siamo pronti anche a dare un aiuto, ma vogliamo riconoscere l’importanza del Paese, della regione, e vogliamo riconoscere l’importanza strategica della nostra cooperazione. Sappiamo che la nostra collaborazione è piuttosto ampia. Penso che potremmo migliorare ulteriormente gli ambiti su cui lavoriamo insieme.

Abbiamo parlato di molte cose e non le ripeteremo per ragioni di tempo, ma abbiamo discusso, ad esempio, del tema delle materie prime critiche. Quindi, non solo petrolio e gas, energia, infrastrutture, tutti i settori in cui operiamo, difesa – dove abbiamo un’ottima cooperazione, e possiamo migliorare – fino alla cultura, perché anche in questo campo esiste un’eccellente cooperazione tra i nostri popoli. Culture antiche che si incontrano, scambiano; questo fa la differenza anche per l’amicizia dei nostri popoli.

E poi, infine, anche la cooperazione regionale. Grazie per il primo vertice a livello di leader che si terrà nel pomeriggio. Grazie per averlo organizzato.

Vorrei che questo fosse un giorno storico, signor Presidente, questo è il messaggio che voglio trasmettere.

Quindi, grazie per quello che abbiamo fatto, ma grazie soprattutto per quello che faremo.