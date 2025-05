Vertice Asia Centrale-Italia. Incontro con il Presidente della Repubblica del Kirghizistan, l’intervento di saluto del Presidente Meloni

AgenPress. Grazie mille, grazie di essere qui, so gli spostamenti che ha affrontato per partecipare a questo Vertice, che però io penso sia molto importante. È la prima volta che si celebra il Vertice tra Italia e le Repubbliche del Centrasia a livello di leader e vuole essere un segnale dell’attenzione che l’Italia attribuisce e riconosce a questa regione.

Lei sa che siamo stati il primo Paese dell’Unione europea a organizzare un formato permanente di confronto e sembra che abbiamo anche in qualche modo indicato la rotta, perché abbiamo visto che si è poi celebrato anche un Vertice tra Unione europea e le Repubbliche del Centrasia. E quindi siamo contenti, insomma, se siamo riusciti a passare il messaggio dell’importanza di questa regione, di questo territorio, che è storicamente un crocevia, un luogo di incontro tra Occidente e Oriente, tra Asia ed Europa. E l’Italia chiaramente attribuisce a questa regione, ma anche al suo Paese, anche al Kirghizistan, una importanza strategica molto rilevante.

Intanto è d’obbligo farle e farvi i complimenti per l’accordo sulla delimitazione dei confini con il Tagikistan, è un passaggio storico per la stabilità della regione e quindi davvero congratulazioni.

E poi voglio ricordare che le nostre relazioni bilaterali sono eccellenti. Oggi firmeremo un’altra intesa, ma il fatto che siano delle relazioni eccellenti non vuol dire che non si possa lavorare per fare di più. Sono molti i campi sui quali possiamo implementare la nostra cooperazione. E quindi sono contenta di questa seconda occasione di incontrarla, sono certa che non sarà l’ultima per discutere di come possiamo rafforzare ancora di più i nostri rapporti.