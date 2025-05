Vertice Asia Centrale-Italia. Meloni: “Dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre i nostri confini geografici e aprire nuove strade”

AgenPress. Se vogliamo davvero modellare il futuro, come ci invita a fare il titolo di questo Forum, dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre i nostri confini geografici e aprire nuove strade. Partendo, ovviamente, da ciò che già ci unisce e che rende i nostri rapporti estremamente solidi. Penso al settore energetico, dove la nostra cooperazione può contribuire a fare la differenza, sia negli ambiti più tradizionali che in quelli più innovativi, nel segno di quel principio di neutralità tecnologica che siamo impegnati ad affermare per garantire sistemi economici e sociali sostenibili.

Mi riferisco anche all’ambito delle materie prime critiche, dove la nostra collaborazione punta a generare benefici condivisi e opportunità reciproche. Non dimentico le sfide ambientali, come quella che ci vede in prima linea per gli interventi di rigenerazione del Mare d’Aral, patrimonio che è nostro compito e dovere tutelare. Il Fondo Italiano per il Clima è uno strumento importante che ci piacerebbe utilizzare ancora di più per rafforzare ulteriori progetti comuni.

Le nostre interconnessioni guardano anche alle infrastrutture digitali e fisiche, di cui il Middle Corridor rappresenta probabilmente la sfida più promettente e affascinante. Crediamo fortemente nel potenziamento di questo progetto, che è al centro del partneriato strategico avviato con l’Unione europea a Samarcanda e che può dare un contributo significativo alla sicurezza e alla stabilità delle catene di approvvigionamento, da e verso l’Europa.

L’interdipendenza dei nostri destini è un fatto, anche quando siamo chiamati a difendere insieme la nostra sicurezza, la sicurezza dei nostri cittadini, la sicurezza dei nostri popoli. Dobbiamo continuare ad unire gli sforzi anche per combattere il terrorismo e per smantellare le organizzazioni criminali transnazionali che lucrano sul traffico di droga, di armi e di esseri umani.