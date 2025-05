Vertice Asia Centrale-Italia. Meloni: “I rapporti tra le Nazioni si fondano su schemi nuovi, molto spesso inediti”

AgenPress. Tutto intorno a noi sembra cambiare, e le poche certezze che pensavamo di avere non sono più tali. In questo cambiamento d’epoca, i blocchi omogenei di un tempo non esistono più e i rapporti tra le Nazioni si fondano su schemi nuovi, molto spesso inediti.

Il presente ci sfida, e mette ognuno di noi alla prova. Ma è un’occasione, un’occasione per dimostrare il nostro valore, e tocca a noi decidere come agire. Possiamo rifugiarci nelle sicurezze ormai svanite del passato, oppure possiamo tentare di guardare oltre, dimostrando quel coraggio che i nostri popoli si aspettano da noi.