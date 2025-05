PSG conquista la sua prima Champions League battendo l’Inter

AgenPress. Il Paris Saint-Germain ha conquistato la sua prima Champions League battendo l’Inter per 5-0 nella finale disputata all’Allianz Arena di Monaco di Baviera regalando al club parigino un trionfo storico e completando un triplete stagionale dopo la vittoria in Ligue 1 e nella Coppa di Francia.

Protagonisti e formazioni

Il giovane Désiré Doué, classe 2005, è stato una delle rivelazioni della stagione per il PSG, contribuendo con 13 gol e 15 assist in tutte le competizioni . In attacco, ha affiancato Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia, mentre a centrocampo hanno agito João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz. In difesa, oltre a Hakimi, erano presenti Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes, con Gianluigi Donnarumma tra i pali.

L’Inter di Simone Inzaghi ha schierato Yann Sommer in porta; una difesa composta da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; a centrocampo Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan e Federico Dimarco; in attacco Lautaro Martínez e Marcus Thuram .

Un trionfo storico

Con questa vittoria, il PSG ha finalmente sollevato la tanto ambita “coppa dalle grandi orecchie”, coronando un percorso che lo ha visto eliminare Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Per l’Inter, si tratta della seconda sconfitta in finale nelle ultime tre stagioni, dopo quella del 2023 contro il Manchester City.

Il successo del PSG rappresenta un momento storico per il club e per il calcio francese, che torna a vincere la Champions League dopo oltre tre decenni.