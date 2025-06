2 giugno, Schillaci: SSN ruolo cruciale per tenuta e unità Nazione

AgenPress. “La festa della Repubblica è un’occasione preziosa per ricordare e rafforzare quei valori di inclusione, di equità e di solidarietà su cui si fonda il Servizio Sanitario Nazionale che riveste un ruolo cruciale per la tenuta e unità della Nazione. Un grazie va a tutte le donne e gli uomini che lavorano ogni giorno con impegno e dedizione nella sanità pubblica per assicurare il benessere della popolazione”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.