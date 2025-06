“Rompiamo il silenzio sul tumore dell’utero”

ACTO Italia lancia l’indagine mondiale di IGCS sulla malattia e invita il 5 giugno su Facebook all’ incontro “Falsi miti e verità sul tumore dell’utero” con la dottoressa Vanda Salutari del Policlinico Gemelli di Roma – Con 1,5 milioni di casi al mondo e 133mila casi in Italia il tumore dell’utero è la neoplasia ginecologica più frequente e maggiormente in crescita tra le donne anche a causa della mancanza di strumenti di prevenzione.

AgenPress. ACTO Italia, sostiene la campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione sul tumore dell’utero (o endometrio) lanciata da IGCS (International Gynaecological Cancer Society) e IGCAN (International Gynaecological Cancer Advocacy Network) per tutto il mese di giugno dichiarato “Mese del Tumore dell’Utero“.

Al centro della campagna mondiale il questionario IGCS rivolto alle donne con tumore dell’utero e ai loro caregiver per conoscere i loro bisogni ma anche i pregiudizi negativi, l’isolamento e la discriminazione di cui sono oggetto.

https://www.surveymonkey.com/r/PTSDCNF?lang=it . Il questionario, breve ma importante, è disponibile a questo link

Il tumore dell’endometrio rappresenta la quasi totalità dei tumori che colpiscono il corpo dell’utero ed è il 4° tumore più frequente nella popolazione femminile dopo il tumore al seno, al colon e al polmone. In Italia ne sono affette più di circa 133 mila donne e ogni anno si registrano più di 8.600 nuovi casi. Oltre il 90% dei casi riguarda donne di oltre 50 anni. Il tumore dell’ endometrio rappresenta la terza neoplasia più frequente nelle donne nella fascia di età 50-69 anni ed è un tumore in aumento a causa dell’allungamento della vita media, dei mutamenti degli stili di vita e alimentari e dell’utilizzo di terapia a base di estrogeni. Attualmente non esistono strumenti di prevenzione o test di screening per questa neoplasia che è tra le più sottostimate dalle donne e sulla quale girano molte false informazioni.

Per questo ACTO Italia organizza giovedì 5 giugno 2025 alle ore 18.00 sui canali Facebook e Youtube il webinar dal titolo “Tumore dell’utero: falsi miti e verità” con la partecipazione della dottoressa Vanda Salutari, Responsabile dell’Unità di Terapie Innovative per i Tumori Femminili presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. L’appuntamento è su Facebook e YouTube Actoonlus TV, per approfondire la conoscenza su questa patologia e chiarire eventuali dubbi con l’esperta.

“Siamo entusiasti di unire le forze con IGCS e IGCAN,” ha dichiarato Nicoletta Cerana, Presidente di ACTO Italia “La collaborazione è fondamentale per aumentare la consapevolezza e salvare vite. Attraverso la diffusione del questionario della International Gynecological Cancer Society e con il nostro webinar con la Dottoressa Salutari, speriamo di fornire strumenti preziosi e di incoraggiare le donne a prendere un ruolo attivo nella propria salute ginecologica.”