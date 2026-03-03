Luciano Ciocchetti Copresidente Intergruppo Parlamentare One Health all’Italian Investment Council by Remind: “Oggi il comparto farmaceutico uno dei motori dell’export italiano”

AgenPress. Si è svolta a Roma la terza edizione dell’Italian Investment Council 2026 by Remind presso Sala Europa – Ufficio del Parlamento europeo in Italia a Palazzo Generali.

L’incontro, promosso da Remind (Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi della Nazione), rappresenta una piattaforma di dialogo in cui Istituzioni nazionali, internazionali e locali, insieme a Imprenditori, Manager, Esperti e Professionisti si riuniscono per analizzare le sfide da affrontare e le opportunità da cogliere, con l’obiettivo di promuovere iniziative di crescita e prospettive di sviluppo economico, sostenibile, sociale e culturale per l’Italia.

Tra le buone pratiche dei settori produttivi vi è stato anche il contributo di Luciano Ciocchetti Copresidente Intergruppo Parlamentare One Health: “Ringrazio Paolo Crisafi e Remind per l’invito all’Italian Investment Council. Oggi il comparto farmaceutico rappresenta uno dei motori dell’export italiano. È un settore che unisce ricerca, innovazione, produzione e lavoro qualificato, e che dimostra come investire nella conoscenza significhi creare crescita, occupazione di qualità e attrarre capitali. Proprio per questo è fondamentale rafforzare l’ecosistema dell’innovazione mettendo in rete università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese e istituzioni. Roma e il Lazio dispongono di un patrimonio straordinario di competenze scientifiche e industriali che può diventare un vero motore di sviluppo. Allo stesso tempo è necessario continuare a lavorare per superare alcuni ostacoli che frenano la competitività, dalle complessità burocratiche ad alcune criticità normative che riguardano il settore farmaceutico e dei dispositivi medici.”