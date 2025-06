Tumori testa collo: scoperto meccanismo “nascosto” di resistenza ai farmaci

La ricerca svela come il tumore “spegne i freni” e continua a crescere nonostante i farmaci:

possibili nuove terapie combinate più efficaci

Lo studio ha identificato un meccanismo “non genetico” di resistenza ai farmaci mirati, in particolare agli inibitori della PI3Kα, come l’alpelisib, già utilizzato in clinica. I ricercatori hanno osservato che alcuni microRNA, piccole molecole che regolano l’attività genica, disattivano un freno naturale della crescita tumorale: la proteina PTEN. La resistenza, quindi, non dipenderebbe da mutazioni genetiche, ma da un meccanismo “alternativo” che modifica la regolazione dei geni senza alterarne il DNA. Un esempio semplice per spiegarlo: è come se il tumore, invece di cambiare la centralina (il DNA), manomettesse i comandi che la regolano, disattivando i freni e continuando a crescere anche in presenza del farmaco.