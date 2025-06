Caso Pierina Paganelli: richiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva

AgenPress. Il giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio ha fissato l’udienza preliminare per lunedì 23 giugno alle 9:15, riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Louis Dassilva, il 35enne di origini senegalesi detenuto dal 16 luglio 2024 per l’omicidio della 78enne Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini.

Il pm Daniele Paci ha ufficializzato il 12 maggio la chiusura delle indagini e ha presentato formale richiesta di rinvio a giudizio per il reato di omicidio volontario.

Secondo l’accusa, Dassilva avrebbe atteso la pensionata nel garage e l’avrebbe colpita 29 volte con un coltello, tra le quali una ferita letale al cuore.