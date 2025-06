Trump: “Se non avessi mandato i militari, Los Angeles sarebbe bruciata”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che se non fosse stato schierato l’esercito, Los Angeles “sarebbe bruciata”.

Dopo diversi giorni di rivolte a Los Angeles e di scontri tra forze dell’ordine e manifestanti che si oppongono alla dura politica di repressione dell’immigrazione illegale, Trump ha preso la decisione, del tutto insolita, di schierare 700 Marines sul territorio americano.

Questi ultimi, insieme a migliaia di membri della Guardia Nazionale, rappresentano la risposta del presidente degli Stati Uniti agli incidenti, adottando misure che gli oppositori del presidente repubblicano hanno denunciato come del tutto sproporzionate e illegali.

“Se non avessi inviato l’esercito a Los Angeles nelle ultime tre notti, questa città, un tempo grande e bellissima, sarebbe in fiamme in questo momento”, ha scritto Trump oggi in un post sulla piattaforma Truth Social.