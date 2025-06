La Fondazione Insigniti OMRI esprime le proprie congratulazioni all’Ambasciatore Marco Peronaci, nuovo Rappresentante d’Italia a Washington

Il Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, Prefetto Francesco Tagliente, unitamente al Presidente del Comitato Internazionale della Fondazione, Generale Alessandro Butticé, e a nome di tutti i membri dell’organizzazione, esprime vive e sentite congratulazioni all’Ambasciatore Marco Peronaci per la sua nomina a nuovo Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti

AgenPress. «Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della nomina dell’Ambasciatore Peronaci – ha dichiarato il Prefetto Tagliente – figura di straordinaria esperienza diplomatica, che abbiamo avuto l’onore di incontrare lo scorso maggio presso il Quartier Generale della NATO, durante la nostra missione istituzionale a Bruxelles. Un incontro che ha lasciato un segno profondo, per la qualità del confronto e per l’apertura al dialogo che l’Ambasciatore ci ha riservato».

La visita, promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI in occasione delle celebrazioni della Giornata dell’Europa 2025, si è inserita in un percorso di approfondimento sui valori della coesione europea, della sicurezza internazionale e del dialogo interistituzionale. L’incontro con l’Ambasciatore Peronaci ha rappresentato uno dei momenti più significativi della missione.

Il Generale Alessandro Butticé, Presidente del Comitato Internazionale della Fondazione OMRI, ha aggiunto:

«L’Ambasciatore Marco Peronaci, atlantista ed europeista convinto, è un’eccellenza della diplomazia italiana. Complimentandomi per il nuovo e prestigiosissimo incarico, desidero ringraziarlo per la sua amicizia e per il contributo determinante al rafforzamento del sistema Italia, prima presso l’Unione Europea e poi alla NATO, durante i suoi anni a Bruxelles. Un sistema del quale, da tempo, fa parte anche la Fondazione Insigniti OMRI, che ho l’onore di rappresentare a livello internazionale».

«Siamo certi – ha concluso Tagliente – che il nuovo incarico a Washington sarà svolto con la stessa autorevolezza e dedizione che hanno contraddistinto il suo operato alla guida della Rappresentanza Permanente presso la NATO. A lui vanno i nostri auguri più sinceri di buon lavoro per questa prestigiosa e strategica responsabilità al servizio della Repubblica».