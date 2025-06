Guerra Israele-Iran: Meloni sente i leader internazionali

AgenPress. Dopo aver convocato un vertice di governo sulla crisi in Medio Oriente, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è consultata telefonicamente con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, con il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Friedrich Merz, e con il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Nella seconda parte della giornata, il Presidente Meloni ha poi interloquito con alcuni leader della regione – il Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita, S.A. Mohamed bin Salman Al Saud, S.M. Re Abdallah II di Giordania, S.M. il Sultano dell’Oman, Haytham bin Tariq Al Said, e il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, S.A. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan – confrontandosi su come lavorare insieme per favorire una soluzione diplomatica.

A tutti gli interlocutori, Il Presidente Meloni ha espresso la disponibilità dell’Italia a intraprendere ogni azione che possa favorire un tale esito, come già fatto ospitando due tornate negoziali tra Iran e Stati Uniti.

Il Presidente Meloni ha inoltre avuto una conversazione con il Primo Ministro dello Stato d’Israele, Benjamin Netanyahu. Nel corso del colloquio, il Presidente del Consiglio ha condiviso la necessità di assicurare che l’Iran non possa in alcun caso dotarsi dell’arma nucleare, auspicando al contempo che gli sforzi condotti dagli Stati Uniti per giungere ad un accordo possano ancora avere successo. Il Presidente Meloni ha infine ancora una volta ribadito l’urgenza di garantire l’accesso dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza