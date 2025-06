Israel Katz (ministro difesa israeliano): “Teheran brucerà se l’Iran continuerà a lanciare missili”

AgenPress. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che la capitale iraniana Teheran “brucerà” se il paese continuerà a colpire Israele con i missili.

In una dichiarazione rivolta alla Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, Katz ha affermato che i cittadini iraniani “e in particolare i residenti di Teheran, pagheranno un prezzo elevato per i danni criminali arrecati ai cittadini di Israele”.

“Se Khamenei continua a lanciare missili contro il fronte interno israeliano”, ha aggiunto Katz, “Teheran brucerà”.