Stati Uniti. Parata militare organizzata da Trump.  Proteste in tutti i 50 stati

AgenPress. Sono in corso proteste in tutto il Paese in vista della sontuosa parata militare a Washington, organizzata dal presidente Donald Trump per celebrare il 250° anniversario dell’esercito (l’evento coincide anche con il 79° compleanno del presidente).

Gli attivisti hanno pianificato proteste in tutti i 50 stati e a Washington, DC. Diverse organizzazioni progressiste si sono unite per organizzare le proteste “No Kings”, che seguono giorni di proteste a livello nazionale contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione. Trump ha avvertito all’inizio di questa settimana che i manifestanti alla parata militare sarebbero stati accolti con “forza pesante”.

I festeggiamenti della giornata includono un festival musicale, fuochi d’artificio e un concerto al termine della parata. Il presidente terrà anche un discorso.

Trump e i funzionari militari hanno affermato che la parata continuerà con qualsiasi condizione meteorologica, nonostante il Servizio Meteorologico Nazionale abbia previsto possibili precipitazioni per sabato sera. “Spero che il tempo sia buono, ma in realtà, se non lo è, questo vi porta fortuna”, ha detto il presidente ai giornalisti durante il picnic del Congresso.