INI Padel Cup: sport e corretti stili di vita per la prevenzione primaria

AgenPress. Grande partecipazione e tanti sorrisi alla prima edizione dell’INI Padel Cup, la manifestazione organizzata dal Gruppo INI con la finalità di promuovere, attraverso lo sport, l’educazione ai sani e corretti stili di vita, principio fondamentale della prevenzione primaria. Lo sport rappresenta un elemento chiave per un sano stile di vita. Un’attività fisica regolare contribuisce al benessere fisico e mentale, aiutando a prevenire malattie croniche, migliorare l’umore e promuovere uno sviluppo sano. Lo sport aiuta ad esempio a ridurre il rischio di patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, obesità oltre a migliorare la salute respiratoria e muscolo-scheletrica.

In quest’ottica manifestazioni che contribuiscono a promuovere questo messaggio sono fondamentali, anche per veicolare una corretta informazione sul tema. Uno stand con medici e fisioterapisti dell’INI ha accompagnato i presenti con informazioni, consigli e valutazioni, oltre che con dei trattamenti fisioterapici specifici per gli atleti impegnati in gara.

“Il Padel è un grande sport – ha affermato il Presidente del Gruppo INI Cristopher Faroni – e oggi siamo qui siamo per promuovere, attraverso lo sport, i corretti stili di vita, fondamentali per la prevenzione primaria. È una bella iniziativa soprattutto perché in questa occasione presentiamo la prossima apertura dell’INI Health Padel Center, che partirà dall’INI Grottaferrata. Ogni sport necessita di una assistenza sanitaria ad hoc per la tipologia di movimenti e di muscolatura che viene sollecitata. In questo centro daremo agli atleti di ogni età il supporto per poter giocare a lungo e in salute, attraverso le nostre tecnologie di ultima generazione e i nostri esperti. La medicina e la tecnologia ci permetteranno di giocare di più e meglio”.

Sul progetto INI Health Padel Center è intervenuto anche Alain Rocco, fisiatra e responsabile della riabilitazione dell’INI Grottaferrata. “Il padel è uno sport in rapida crescita, e con l’aumento dei praticanti, cresce anche la necessità di centri specializzati nella riabilitazione delle patologie correlate. Un centro all’avanguardia dovrebbe non solo trattare gli infortuni, ma anche prevenirli e ottimizzare le prestazioni degli atleti. Il Centro punterà su un approccio integrato e multidisciplinare, programmi di preparazione atletica e riatletizzazione specifici, attrezzature specifiche per il padel e, come è nel nostro DNA, innovazione e tecnologia”.

Una prima edizione che ha visto la partecipazione di personalità illustri, come il Segretario della Presidenza del Senato, Sen. Marco Silvestroni, i chirurghi ortopedici Luca Contardi e Fabio Treia, e molti altri.

Presenti anche Corrado Spagnoli, Presidente del Consiglio Comunale di Frascati e Stefano Cecchi, Sindaco della città di Marino, che ha ospitato l’evento. Cecchi ha ricordato il forte legame che da sempre unisce Marino con il Gruppo INI e come siano importanti queste manifestazioni perché “sport e attività all’aperto significano prendersi cura della persona”.

INI Padel Cup dà appuntamento ad atleti ed appassionati al 2026, un’edizione che sarà ancora più ricca di eventi e appuntamenti. In questa prima edizione 8 coppie miste si sono sfidate sui campi del Colli Albani Sporting Club all’insegna del fair play e anche del sano agonismo. Nota a margine: il torneo è stato vinto da Cristopher Faroni e Diana Francesca Sara Mandelli.