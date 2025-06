G7 Canada. Dichiarazione dei leader sulla lotta al traffico di migranti

AgenPress. Noi, leader del G7, riaffermiamo il nostro impegno a prevenire e contrastare il traffico di migranti attraverso la Coalizione del G7 per prevenire e contrastare il traffico di migranti e il Piano d’azione del G7 2024 per prevenire e contrastare il traffico di migranti. Siamo determinati a migliorare la gestione e l’applicazione delle leggi alle frontiere e a smantellare i gruppi criminali organizzati transnazionali che traggono profitto sia dal traffico di migranti che dalla tratta di esseri umani.

Il traffico di migranti è spesso collegato ad altri gravi reati, tra cui riciclaggio di denaro, corruzione, tratta di esseri umani e traffico di droga, che minacciano la sicurezza delle nostre comunità. Può esporre le persone vulnerabili vittime di traffico a rischi gravi e potenzialmente letali, tra cui abusi fisici, violenza sessuale e di genere, estorsione, sfruttamento lavorativo, lavoro forzato e criminalità.

Attraverso la Coalizione del G7, abbiamo compiuto progressi concreti nel rafforzamento delle capacità operative e investigative delle nostre forze dell’ordine nella lotta al traffico di migranti e nel potenziamento della cooperazione internazionale tra polizia, magistratura, procura e servizi di frontiera.

Incarichiamo i nostri Ministri degli Interni e della Sicurezza di raddoppiare gli sforzi nei seguenti ambiti del Piano d’azione del G7 quest’anno:

Adottare un approccio “segui il denaro” , esplorando soluzioni innovative che sfruttino l’intelligence finanziaria e la condivisione di informazioni per identificare gli autori di reati; utilizzare processi amministrativi o giudiziari per ritenere tali autori di reati responsabili, sequestrare i loro beni e privarli dei loro profitti;

Rafforzare la prevenzione nei paesi di origine e di transito rafforzando le capacità di gestione delle frontiere e aumentando la consapevolezza dei rischi;

Collaborare con le aziende di social media per concordare principi volontari volti a impedire ai gruppi della criminalità organizzata di sfruttare le piattaforme online per pubblicizzare, coordinare e facilitare le operazioni di traffico di migranti;

Collaborare con gli operatori dei trasporti per impedire che vengano agevolate le migrazioni irregolari, inclusa la strumentalizzazione dei migranti per minare la stabilità o come tattica di guerra ibrida.

Esploreremo, in linea con i nostri sistemi giuridici, il potenziale utilizzo di sanzioni per colpire i criminali coinvolti in operazioni di traffico di migranti e tratta di esseri umani provenienti dai Paesi in cui tali attività hanno luogo.

Continueremo a sfruttare le sinergie con altre iniziative globali e regionali volte a promuovere la cooperazione internazionale.

Sosteniamo il proseguimento delle politiche per l’immigrazione legale che i membri ritengono siano nel rispettivo interesse nazionale. Mentre lavoriamo per prevenire il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, manteniamo il nostro impegno a contrastare ogni forma di abuso e sfruttamento dei migranti, garantendo la protezione dei più vulnerabili, compresi i rifugiati e le persone costrette alla fuga. Così facendo, rispetteremo i nostri rispettivi impegni internazionali in materia di diritti umani.