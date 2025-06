G7 Canada. Dichiarazione sull’intelligenza artificiale per la prosperità

AgenPress. Noi, leader del G7, riconosciamo il potenziale di un approccio all’intelligenza artificiale (IA) incentrato sull’uomo per accrescere la prosperità, apportare benefici alle società e affrontare le urgenti sfide globali. Per realizzare questo potenziale, dobbiamo promuovere meglio l’innovazione e l’adozione di un’IA sicura, responsabile e affidabile che apporti benefici alle persone, mitighi le esternalità negative e promuova la nostra sicurezza nazionale. Daremo impulso all’IA, ora e in futuro. E collaboreremo con i partner dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo per colmare il divario digitale, in linea con il Global Digital Compact delle Nazioni Unite.

Dobbiamo cogliere il potenziale dell’IA nei nostri settori pubblici per promuovere l’efficienza e servire meglio i nostri cittadini. Riconosciamo inoltre che le piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese, sono la spina dorsale delle nostre economie, trainando la crescita e creando posti di lavoro. Nel 2024, ci siamo impegnati a collaborare per aiutare le PMI ad adottare e sviluppare nuove tecnologie, tra cui l’IA, per accelerare una crescita su larga scala. Ci siamo inoltre impegnati a sfruttare appieno il potenziale dell’IA per consentire un lavoro dignitoso, affrontando al contempo le sfide dei nostri mercati del lavoro. Ribadiamo l’importanza di rendere operativo il Data Free Flow with Trust (DFFT) attraverso flussi di dati affidabili e transfrontalieri e ne affermiamo il valore nel consentire lo sviluppo e l’utilizzo di un’IA affidabile. Abbiamo riconosciuto l’impatto trasformativo dell’IA per i settori culturali e creativi, comprese le sfide per i modelli di business e la sicurezza del lavoro, e le opportunità per promuovere l’innovazione.

Siamo consapevoli che una maggiore adozione dell’intelligenza artificiale eserciterà una pressione crescente sulle nostre reti energetiche, produrrà esternalità negative e avrà implicazioni per la sicurezza, la resilienza e l’accessibilità economica dell’energia. Allo stesso tempo, l’intelligenza artificiale può essere sfruttata per promuovere l’innovazione energetica e rafforzare la resilienza e l’affidabilità dei nostri sistemi energetici.

Ascoltiamo le preoccupazioni dei partner dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo in merito alle sfide che devono affrontare nella creazione di ecosistemi di intelligenza artificiale resilienti, compresi i rischi di interruzione ed esclusione dall’attuale rivoluzione tecnologica.

Per realizzare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale per i nostri cittadini e i nostri partner, ci impegniamo a:

Collaboriamo per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici sia per i cittadini che per le imprese e aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione, nel rispetto dei diritti umani e della privacy, nonché promuovendo trasparenza, equità e responsabilità.

A tal fine, il Canada, in qualità di presidenza del G7, sta lanciando la G7 GovAI Grand Challenge e ospiterà una serie di “Rapid Solution Labs” per sviluppare soluzioni innovative e scalabili per superare gli ostacoli che incontriamo nell’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico.

Sfrutteremo la nostra esperienza nell’IA governativa per creare una Rete di IA del G7 (GAIN) con cui promuovere la Grande Sfida; svilupperemo una roadmap per scalare progetti di IA di successo; e creeremo un catalogo di soluzioni di IA open source e condivisibili per i membri. GAIN collaborerà per garantire che le soluzioni di IA nella pubblica amministrazione apportino benefici misurabili e reali per le nostre comunità.

Incarichiamo i ministri competenti di valutare investimenti strategici per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico in modi trasformativi, anche per modelli linguistici di grandi dimensioni e infrastrutture digitali.

Promuovere la prosperità economica supportando le PMI nell’adozione e nello sviluppo di un’intelligenza artificiale che rispetti i dati personali e i diritti di proprietà intellettuale e rafforzandone la prontezza, l’efficienza, la produttività e la competitività.

Lanciamo la Roadmap per l’adozione dell’IA del G7, che fornisce percorsi chiari e attuabili per le aziende che desiderano adottare l’IA e scalare il proprio business. Attraverso questa Roadmap, ci impegniamo a: sostenere gli investimenti in programmi di adozione dell’IA per le PMI, incluso il supporto all’accesso all’infrastruttura informatica e digitale; pubblicare un modello comune per l’adozione dell’IA da parte delle PMI, basato su casi d’uso comprovati provenienti dalle economie del G7; approfondire la nostra cooperazione nello scambio di talenti per integrare le competenze in IA nelle aziende che desiderano scalare; e sviluppare strumenti che accrescano la fiducia di imprese e consumatori nell’adozione dell’IA, anche sfruttando i risultati del Processo di Hiroshima per l’IA. Collaboreremo con partner internazionali, come la Global Partnership on AI, per promuovere questo lavoro.

Costruiremo una forza lavoro futura resiliente preparando i lavoratori alle transizioni guidate dall’intelligenza artificiale. A tal fine, promuoveremo l’attuazione del Piano d’azione del G7 2024 per un’adozione incentrata sull’uomo di un’intelligenza artificiale sicura, affidabile e protetta nel mondo del lavoro, anche attraverso lo sviluppo di un compendio volontario di buone pratiche.

Promuoviamo la crescita economica, affrontiamo la carenza di talenti e garantiamo pari opportunità incoraggiando le ragazze e i membri delle comunità abbandonate dalla globalizzazione a intraprendere studi in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e aumentando la rappresentanza femminile nel bacino di talenti dell’intelligenza artificiale a tutti i livelli.

Affrontare le sfide energetiche dell’intelligenza artificiale e sfruttarne il potenziale per progredire nell’efficienza energetica e nell’innovazione.

Collaboreremo a soluzioni innovative per affrontare le sfide energetiche in tutte le nostre economie, inclusi l’intelligenza artificiale e i data center, a supporto dei nostri rispettivi impegni nazionali e internazionali. Sosterremo inoltre l’innovazione che migliori l’efficienza energetica e delle risorse dei modelli di intelligenza artificiale e ottimizzi le operazioni dei data center. Promuoveremo soluzioni di intelligenza artificiale per sbloccare l’innovazione energetica e le scoperte rivoluzionarie, inclusa l’ottimizzazione dell’uso dell’energia, e adotteremo l’intelligenza artificiale per contribuire a costruire sistemi energetici e catene di approvvigionamento sicuri, resilienti e accessibili. Ci impegneremo a individuare soluzioni che mitighino le esternalità negative e generino benefici per le persone, preservando le nostre risorse naturali. Collaboreremo alla creazione e alla condivisione di conoscenze con partner internazionali fidati e promuoveremo lo sviluppo di competenze e talenti in materia di intelligenza artificiale nel settore energetico.

Incarichiamo i ministri competenti di portare avanti questi impegni presentando un piano di lavoro sull’intelligenza artificiale e l’energia entro la fine dell’anno, anche collaborando con partner internazionali e industriali per fornire un’analisi continua dei dati.

Ampliare le partnership reciprocamente vantaggiose con i mercati emergenti e i partner dei paesi in via di sviluppo per aumentare l’accesso all’intelligenza artificiale per tutti.

Sfrutteremo tecnologie di intelligenza artificiale affidabili e sicure per promuovere la crescita e consentire ai partner di affrontare le sfide specifiche che si trovano ad affrontare. A tal fine, sfrutteremo le nostre competenze, risorse e reti combinate per colmare le lacune nelle infrastrutture e nelle capacità di intelligenza artificiale, investiremo in innovazioni basate sull’intelligenza artificiale a livello locale e collaboreremo volontariamente con le università locali per condividere conoscenze e accesso all’intelligenza artificiale a condizioni reciprocamente concordate.

Raggiungeremo questo obiettivo allineando i nostri sforzi attraverso iniziative come AI for Development, AI Hub for Sustainable Development, Current AI, FAIR Forward, Hiroshima AI Process Friends Group, AI for Public Good e altre. I membri del G7 interessati intendono rafforzare la Collaborative dei finanziatori di AI for Development.

Roadmap per l’adozione dell’intelligenza artificiale nel G7

Noi, leader del G7, riconosciamo la promessa di tecnologie di intelligenza artificiale (IA) in rapida evoluzione per sbloccare la competitività e garantire una prosperità senza precedenti alle aziende, alle organizzazioni e ai paesi che le integrano nei loro processi aziendali. Ci impegniamo a promuovere ulteriormente un’IA sicura, responsabile e affidabile che apporti benefici alle persone, mitighi le esternalità negative e promuova la nostra sicurezza nazionale. Lo faremo attraverso la ricerca avanzata sull’IA, applicazioni commerciali di livello mondiale e una profonda competenza aziendale e politica. Intendiamo creare le condizioni affinché le piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese – il motore delle nostre economie – possano accedere, comprendere e adottare l’IA in modi che generino valore e produttività.

Questa roadmap delinea la nostra visione condivisa e le azioni concrete per aiutare le nostre PMI a passare dall’incertezza all’opportunità, passando da una consapevolezza dell’IA a un’IA potenziata. Basandoci sul rapporto della Presidenza italiana del 2024 sui fattori trainanti e le sfide dell’adozione e dello sviluppo dell’IA tra le aziende, in particolare le micro e piccole imprese, ci impegniamo a:

Accelerare la prontezza e la competitività dell’intelligenza artificiale

Intendiamo raddoppiare gli sforzi per l’adozione dell’IA che collegano la ricerca alle applicazioni pratiche, aiutando le aziende, in particolare le PMI, a integrare tecnologie di IA che promuovono produttività, crescita e competitività. Riconosciamo la necessità di rispettare i diritti di proprietà intellettuale nel favorire questi sforzi. Sebbene abbiamo già adottato misure per promuovere l’adozione dell’IA, estendere questi sforzi rimane essenziale, incluso l’accesso a risorse informatiche, competenze e partnership per passare dalla sperimentazione all’impatto. Intendiamo promuovere programmi di adozione dell’IA che, in particolare, si concentrino su:

Supporto alla commercializzazione per PMI e startup, incluso l’accesso alla connettività avanzata delle infrastrutture informatiche e alle risorse di elaborazione, facilitando l’uso efficace di modelli di intelligenza artificiale open source e closed source, tutoraggio aziendale e supporto mirato per colmare il divario tra le scoperte accademiche e l’implementazione industriale al fine di portare sul mercato prodotti e servizi basati sull’intelligenza artificiale;

Collaborazione intersettoriale per facilitare l’adozione, collegando le aziende con i fornitori di soluzioni di intelligenza artificiale, istituti nazionali di ricerca sull’intelligenza artificiale, università, hub di innovazione e cluster per accelerare l’implementazione dell’intelligenza artificiale in tutta l’economia;

Sviluppo di casi d’uso pratici, tra cui soluzioni facili da implementare ed esistenti, che mostrano applicazioni di successo dell’intelligenza artificiale in tutti i settori e da parte delle PMI per dimostrare il ritorno sull’investimento e stimolare una più ampia domanda del settore; e

Formazione e sviluppo delle competenze in materia di intelligenza artificiale, per garantire che le aziende, in particolare le PMI, abbiano accesso agli strumenti e alla forza lavoro qualificata necessari per adottare l’intelligenza artificiale con sicurezza ed efficacia.

Sviluppare un modello di adozione dell’intelligenza artificiale

Intendiamo fornire un Piano per l’Adozione dell’IA che fornisca a governi e aziende strumenti pratici, opzioni politiche basate sull’evidenza ed esempi concreti per accelerare l’integrazione dell’IA nelle PMI. Si tratterà di una risorsa incentrata sulle soluzioni, basata su attività di ricerca e workshop collaborativi guidati da esperti, in collaborazione con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e basata sulle tendenze empiriche dell’IA nel G7, sulle iniziative di adozione e sulle esperienze delle PMI in prima linea. Il Piano:

Presentare raccomandazioni politiche attuabili che i governi possono scegliere di implementare per ridurre le barriere e creare ecosistemi abilitanti per l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle PMI; e

Fornire casi di studio di integrazione di intelligenza artificiale di successo, offrendo esempi concreti che le aziende di tutti i settori e paesi possono scegliere di replicare.

Espandi gli scambi di talenti del G7

Intendiamo ampliare gli scambi di talenti transfrontalieri del G7 per mettere in contatto le competenze in materia di intelligenza artificiale con le aziende, comprese le PMI, accelerandone l’adozione e creando una forza lavoro pronta per il futuro.Ci aspettiamo di promuovere un focus nelle nostre iniziative che abbini le competenze settoriali alle competenze di IA necessarie per un’adozione efficace. Puntiamo a rafforzare la nostra cooperazione nello scambio di talenti per collegare le competenze emergenti di ricerca e commercializzazione dell’IA, provenienti dal nostro bacino di talenti di livello mondiale, con le esigenze aziendali reali. A tal fine, intendiamo:

Supportare gli scambi di talenti incentrati sull’intelligenza artificiale, anche con studenti provenienti dai membri del G7, concentrandosi specificamente su progetti di adozione dell’intelligenza artificiale, per collegare la ricerca con l’applicazione pratica, sviluppando competenze di alto livello in aree critiche; e,

Mettere in contatto le PMI con lavoratori qualificati in intelligenza artificiale in modo che abbiano accesso alle funzionalità e agli strumenti di intelligenza artificiale per migliorare la loro efficienza operativa e competitività.

Sbloccare le opportunità dell’intelligenza artificiale attraverso la creazione di fiducia

Intendiamo consolidare i progressi compiuti sotto le presidenze giapponese e italiana e sfruttare i risultati dell’HIROSIMA AI Process (HAIP) per promuovere la fiducia. Con l’accelerazione dell’adozione dell’IA, la fiducia rimane essenziale, soprattutto per le piccole imprese che implementano tecnologie potenti, per offrire garanzie ai clienti. Ora tradurremo i principi condivisi in strumenti concreti per le PMI, con l’obiettivo di consentire un’implementazione responsabile dell’IA in tutti i settori e le dimensioni aziendali, in modo da promuovere la fiducia dei consumatori e sbloccare le opportunità di mercato. Intendiamo: