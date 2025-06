Trump ha esortato i residenti di Teheran ad “abbandonare immediatamente la città”

AgenPress. Criticando la leadership iraniana per non aver accettato rapidamente di limitare le sue ambizioni nucleari, Trump ha esortato oggi i residenti di Teheran a “abbandonare immediatamente”.

“Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l’IRAN NON PUÒ AVERE UN’ARMA NUCLEARE. L’ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero lasciare immediatamente Teheran!”, ha scritto Trump su Truth Social .

Sarebbe probabilmente logisticamente complicato per Teheran, una città di quasi 10 milioni di abitanti, evacuare. Dall’inizio degli attacchi israeliani sul Paese, gli aeroporti in Iran e in tutto il Medio Oriente sono stati chiusi e molte strade sono state bloccate.