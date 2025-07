All’INI Città Bianca inaugurato il nuovo ambulatorio chirurgico

Jessica Faroni: “Orgogliosi di dare una risposta alle esigenze del territorio. Basta viaggi della speranza per curarsi”

Cristopher Faroni: “Siamo sinergici con il pubblico. Presto a Città Bianca un nuovo macchinario per eliminare i calcoli senza intervento”

AgenPress. Si è svolta lunedì 14 luglio, nell’Auditorium Carmine Romaniello dell’INI Città Bianca, gremito per l’occasione, la cerimonia di inaugurazione del nuovo Ambulatorio Chirurgico della struttura verolana del Gruppo INI. Un blocco completamente nuovo, tecnologicamente avanzato, che consentirà ai pazienti di effettuare a Città Bianca un’ampia gamma di prestazioni sanitarie per la prevenzione, come gastroscopie e colonscopie, e per la piccola chirurgia multispecialistica: ortopedia, chirurgia generale, dermatologia, oculistica e molto altro.

Il nuovo blocco segna un passo importante sia nel percorso di crescita dell’INI Città Bianca, che da anni rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria di tutto il frusinate, sia per i pazienti che potranno finalmente disporre del servizio di chirurgia ambulatoriale e di endoscopia, senza sottoporsi a “viaggi della speranza” verso Roma.

Accolte da Jessica e Cristopher Faroni, Manager sanitario e Presidente del Gruppo INI, la cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di molte istituzioni e personalità del mondo medico, tra cui il Vice Presidente Commissione Sviluppo Economico e Attività produttive della Regione Lazio, Daniele Maura, i Sindaci di Veroli e Isola Liri, Germano Caperna e Massimiliano Quadrini, il Prof. Gerardo Zirizzotti, medico gastroenterologo che sarà il riferimento per gli esami endoscopici oltre a tutto il management del Gruppo INI.

Jessica Veronica Faroni, Manager Sanitario Gruppo INI: “Soddisfazione e orgoglio. Mancava sul territorio la piccola chirurgia. Una risposta ai pazienti, evitiamo viaggi della speranza”

Soddisfazione e orgoglio nelle parole del Manager Sanitario del Gruppo INI, Jessica Veronica Faroni: “Oggi siamo molto orgogliosi di inaugurare il nuovo centro di chirurgia ambulatoriale qui all’INI Città Bianca di Veroli. È una risposta al territorio e all’utenza di questo territorio, perché mancava un presidio per la piccola chirurgia. Questo centro eviterà a tante persone di dover fare viaggi della speranza per curarsi altrove. Siamo orgogliosi di poter dare questa risposta.

Jessica Faroni ha sottolineato come nel nuovo centro di chirurgia ambulatoriale convergeranno interventi di piccola chirurgia in diverse specialità: dalla chirurgia generale alla chirurgia ortopedica, otorinolaringoiatrica e, ancora, la chirurgia dermatologica e l’endoscopia, con la possibilità di effettuare esami fondamentali per la prevenzione come colonscopie e gastroscopie.

Cristopher Faroni, Presidente Gruppo INI: “Prosegue l’ampliamento dei servizi a Città Bianca. Noi sinergici con la sanità pubblica”

“Siamo orgogliosi di inaugurare oggi il nuovo ambulatorio chirurgico” – afferma il Presidente del Gruppo INI, Cristopher Faroni – Prosegue con questa inaugurazione l’ampliamento dei servizi sanitari di Città Bianca, fiore all’occhiello del Gruppo, per fare in modo che “i pazienti non siano più costretti a curarsi altrove, ma possano rimanere nel proprio territorio, nella provincia di Frosinone e possano finalmente avere accesso a tutte le cure di cui hanno bisogno” prosegue Faroni che aggiunge: “noi siamo sinergici con l’ospedale e con le altre strutture. La tecnologia oggi fa la differenza e questo nuovo ambulatorio chirurgico darà la possibilità di effettuare molti nuovi interventi e porterà professionisti d’eccellenza in questo territorio. Ma andremo avanti: probabilmente già da settembre istalleremo un nuovo macchinario per eliminare i calcoli renali, senza la necessità di sottoporsi a intervento chirurgico. Sarà il primo in quest’area”.

Daniele Maura, Vice Presidente Commissione Sviluppo Economico e Attività produttive Regione Lazio: “Sinergia pubblico – privato fa bene ai cittadini”

Anche l’On. Maura ha preso parte alla cerimonia definendo l’evento “una giornata molto importante per tutto il territorio provinciale” e usando parole lusinghiere per Città Bianca “un fiore all’occhiello per il nostro territorio”. Il Vice Presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione ha sottolineato come la sinergia tra pubblico e privato faccia bene ai cittadini e come l’ampliamento dei servizi sanitari, come questo nuovo ambulatorio chirurgico, possa essere utile per smaltire le liste d’attesa. “Di questo passo non potremo fare altro che migliorare il servizio nella nostra provincia e venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini”, conclude Maura.