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Valter Rufini confermato Presidente FederANISAP

Sanità
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AgenPress. Il 19 Marzo 2026 si è riunito a Roma il Consiglio Nazionale di FederANISAP, Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali e Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private.

I Presidenti delle ANISAP Regionali hanno riconfermato nel ruolo di Presidente Nazionale il Dott. Valter Rufini per proseguire nella continuità del lavoro già intrapreso. Rufini è stato confermato Presidente per il triennio 2026-2029.

FederANISAP è il principale organismo di rappresentanza sindacale e di categoria per le strutture sanitarie private (e spesso accreditate con il SSN) che operano in ambito ambulatoriale in Italia. La Federazione, tramite le ANISAP regionali, conta oltre 1.200 iscritti.

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