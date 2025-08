Caso Almasri. Nordio: “Sono sconcertato dalle parole del presidente di ANM Parodi”

AgenPress. Sono sconcertato dalle parole di un presidente ANM considerato, sino ad ora, equilibrato. Non so come si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome per quanto almeno mi risulta, non è citato negli atti.

In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate.

Quanto all’aspetto politico, considero queste affermazioni, fatte da un autorevole rappresentante ANM, una impropria ed inaccettabile invasione di prerogative istituzionali.

E’ quanto dichiara, in una nota, il ministro della Giustizia Carlo Nordio.