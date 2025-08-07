Codacons: puntualità treni alta velocità al 71% del tutto insoddisfacente

AgenPress. I dati sulla puntualità dei treni diffusi oggi dal gruppo Fs sono del tutto insoddisfacenti per il Codacons, con particolare riferimento all’alta velocità. Numeri che, purtroppo, peggioreranno ad agosto a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete.

Un tasso di puntualità al 71% per i treni Av equivale a circa 3 convogli su 10 che arrivano a destinazione in ritardo – spiega il Codacons – Dato ancor più grave se si considera che chi utilizza l’alta velocità spende tariffe sensibilmente più elevate rispetto agli altri collegamenti in cambio di viaggi più veloci.

Numeri quelli sulla puntualità dei treni destinati ad essere stravolti ad agosto, a causa dei tanti cantieri aperti sulla rete e legati al Pnrr: uno studio realizzato dal Codacons attesta infatti come per andare da Roma a Milano ad agosto con un Frecciarossa si impiegherà da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto ai normali tempi di percorrenza; ci vorranno circa 120 minuti in più per raggiungere in treno Napoli partendo da Milano. Fino a +100 minuti tra Firenze e Napoli, fino a +60 minuti tra Roma e Firenze – calcola l’associazione.