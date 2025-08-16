Trump: “Non c’è accordo finché non c’è un accordo”

AgenPress. Trump ha affermato nel suo discorso che gli Stati Uniti e la Russia “non hanno ancora raggiunto l’obiettivo” nel vertice, ma ha affermato che lui e Putin “hanno fatto qualche progresso”.

“Non c’è accordo finché non c’è un accordo”, ha detto Trump.

“Tra poco chiamerò la NATO, chiamerò le varie persone che ritengo appropriate e, naturalmente, chiamerò il presidente Zelenskyy e gli racconterò dell’incontro di oggi. Alla fine, la decisione spetta a loro.”

Trump ha anche affermato che l’incontro è stato “molto produttivo” e che ci sono stati “moltissimi punti su cui abbiamo concordato”.

Putin ha ringraziato Trump per l’incontro bilaterale di questo pomeriggio e ha affermato che Trump aveva ragione quando ha affermato che la sua guerra con l’Ucraina non sarebbe iniziata se fosse stato presidente nel 2022, quando la guerra è iniziata.

Putin ha anche affermato che Trump “ci aiuterà a riportare la vitalità imprenditoriale e le relazioni pragmatiche tra Russia e Stati Uniti”

L’evento stampa è stato sorprendentemente breve, durato circa 12 minuti, con Trump e Putin che non hanno chiarito esattamente a quale accordo siano giunti i due, offrendo scarsi dettagli. Hanno lasciato il palco subito dopo il discorso e non hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala.