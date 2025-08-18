type here...

Donnarumma (AD Gruppo FS): “Riaperta linea AV Bologna-Milano. Intervento complesso con tre cantieri attivi e 160 tecnici”

AgenPress. “Durante la settimana di Ferragosto abbiamo completato un’importante operazione di rinnovo infrastrutturale sulla linea AV Bologna–Milano” ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, commentando la ripresa della circolazione sull’intera linea AV Bologna – Milano, sospesa dall’11 al 17 agosto per lavori di rinnovo dell’infrastruttura.

“Un intervento complesso – ha continuato l’AD – portato avanti con la consapevolezza che, per il Gruppo FS, garantire il servizio è sempre la prima responsabilità. Grazie a una pianificazione precisa, i treni hanno continuato a circolare, utilizzando la linea convenzionale durante tutta la durata dei lavori”.

Donnarumma ha poi concluso: “Tre cantieri attivi in contemporanea, 160 tecnici all’opera, numerosi mezzi specializzati – tra cui quattro gru telescopiche – hanno lavorato in sinergia tra RFI, le imprese appaltatrici e tutta la filiera operativa del Gruppo. Ogni intervento è una tappa concreta del percorso che abbiamo tracciato. E giorno dopo giorno, stiamo costruendo la rete che il Paese si aspetta. E che merita.”

