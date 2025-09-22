Al via la campagna oncologica per tiroide e testicoli

AgenPress. Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025 prenderà il via la Campagna di Prevenzione Oncologica per la tiroide e i testicoli, un’iniziativa che porterà visite ed ecografie gratuite in 8 Comuni HUB delle ASL Roma 6 e di Latina.

Promossa dall’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale e dall’Ospedale Città di Aprilia del Gruppo Lifenet Healthcare, la campagna è realizzata in stretta sinergia con le Amministrazioni locali di Albano Laziale, Aprilia, Ciampino, Frascati, Nettuno, Pomezia, Sezze e Velletri, con il sostegno di AVIS, Cittadinanzattiva Lazio APS, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), FIMMG, SIICP e Synlab.

PREVENZIONE TIROIDE (Endocrinologia)

Ecografia tiroidea gratuita

Visita specialistica gratuita presso l’Ospedale Regina Apostolorum in caso di esito alterato

Popolazione target: 16-50 anni

PREVENZIONE TESTICOLI (Urologia)

Ecografia testicolare gratuita

Visita specialistica gratuita presso l’Ospedale Città di Aprilia in caso di esito alterato

Popolazione target: 14-40 anni

La prima giornata di prevenzione è dedicata alla Tiroide. Si parte sabato 27 settembre ad Albano Laziale presso la Palazzina Vespignani in Viale Risorgimento 1, dove gli specialisti di Endocrinologia, coordinati dal Direttore della Struttura, dottor Rinaldo Guglielmi, saranno a disposizione dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per effettuare una ecografia alla tiroide.

La campagna è completamente gratuita e non richiede prenotazione. Possono accedere tutti i cittadini nelle fasce d’età previste, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel caso in cui in un Comune si raggiunga la capienza massima, i cittadini verranno ricontattati e invitati a svolgere lo screening presso una delle strutture ospedaliere del Gruppo Lifenet Healthcare, Ospedale Regina Apostolorum o Ospedale Città di Aprilia.

“È un’iniziativa davvero straordinaria – ha dichiarato Gabriele Coppa, Direttore Generale di ORA e ODA – che garantisce un’offerta concreta di prevenzione oncologica nei territori delle ASL Roma 6 e Latina.

Ringrazio in particolare l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, che accoglierà i cittadini negli spazi individuati, i Medici di Medicina Generale della FIMMG, che arruoleranno i pazienti con familiarità per le patologie, e i Sindaci dei Comuni coinvolti, insieme al Commissario di Aprilia, che hanno aderito con grande sensibilità per garantire ai propri cittadini percorsi di prevenzione e prossimità sanitaria.”

Calendario degli appuntamenti dalle 8.30 alle 13.00: