Compagnia aerea italiana ITA Airways: cani di grossa taglia in viaggio con i loro padroni

AnimaliTrasporti
redazione
Da redazione
AgenPress. La compagnia aerea italiana ITA Airways ha effettuato oggi un volo tra Milano e Roma, durante il quale due cani di grossa taglia hanno viaggiato con i rispettivi padroni all’interno della cabina dell’aereo.

È stata la prima volta che cani di grossa taglia, di peso superiore ai 10 chilogrammi, hanno potuto viaggiare in aereo senza essere rinchiusi in una gabbia.

Il volo, atterrato oggi all’aeroporto di Roma Fiumicino trasportava Moka, un labrador di 12 anni che viaggiava in business class, e Hani, un meticcio di 11 anni del peso di circa 15 chilogrammi, in classe economica.

I cani viaggiavano insieme ai loro padroni, legati a un tappetino sotto un sedile accanto a un finestrino.

A bordo del volo con Moka e Hani c’erano il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente di ITA Airways Sandro Papalardo.

 

