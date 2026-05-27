Iran e Stati Uniti non hanno raggiunto un accordo sullo Stretto di Hormuz

AgenPress. L’Iran e gli Stati Uniti non hanno ancora raggiunto un accordo sullo Stretto di Hormuz, ha dichiarato Ali Bagheri, vicesegretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Parlando con i giornalisti a margine di un vertice sulla sicurezza a Mosca, ha affermato: “Finché non saremo d’accordo su tutte le questioni, riterremo di non aver raggiunto alcun accordo”.

Ha affermato che l’Iran sta negoziando con l’Oman una nuova procedura per consentire alle navi di attraversare la vitale via navigabile , di fatto chiusa dall’inizio della guerra a febbraio.

“L’Iran e l’Oman, in quanto stati costieri confinanti, stanno negoziando insieme per definire un nuovo meccanismo di transito attraverso lo stretto di Hormuz”, ha dichiarato Bagheri.

Interrogato sull’uranio arricchito iraniano, ha affermato che la questione “non è all’ordine del giorno” dei colloqui tra Teheran e Washington, nonostante il presidente statunitense Donald Trump avesse dichiarato all’inizio di questa settimana che sarebbe stato trasferito negli Stati Uniti “immediatamente” per essere distrutto. Bagheri ha aggiunto che i negoziati indiretti sono in corso.