Vaccino antinfluenzale. Cicconetti (Federfarma Roma): “Bene l’aumento delle dosi: un segnale concreto di attenzione alla prevenzione”

AgenPress. “Accogliamo con soddisfazione la decisione della Regione Lazio di incrementare da 60mila a 80mila le dosi di vaccino antinfluenzale destinate alle farmacie. Si tratta di un passo importante che conferma la centralità della rete delle farmacie come presidio di prossimità, capace di garantire un accesso rapido e diffuso alla prevenzione per migliaia di cittadini, in particolare i più fragili e gli over 60”.
Così Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma, commentando la determina regionale approvata nei giorni scorsi che consegna alle farmacie 80 mila dosi di vaccino antinfluenzale da somministrare ai cittadini.
“L’aumento delle dosi è il segnale di una strategia lungimirante, che va nella direzione di rafforzare il ruolo delle farmacie nella sanità territoriale e di consolidare la cultura della prevenzione.
La collaborazione avviata con la Regione Lazio – attraverso il protocollo recentemente siglato – consente di rendere ancora più capillare la campagna vaccinale, assicurando equità di accesso e qualità del servizio tramite le strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale in sinergia con le attività dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e dei Centri Vaccinali” conclude Cicconetti.