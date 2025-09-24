Leone XIV: l’11 ottobre in Piazza San Pietro un Rosario per la pace

AgenPress. Al termine dell’udienza generale, il Papa annuncia l’iniziativa di preghiera nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giovanni XXIII e nell’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II. Invita tutti a pregare per la pace lungo l’intero mese di ottobre, dedicato al Santo Rosario, “personalmente, in famiglia, in comunità”.

In particolare, la sera di sabato 11 ottobre, alle ore 18.00, lo faremo insieme qui in Piazza San Pietro, nella veglia del Giubileo della Spiritualità mariana, ricordando anche l’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II.

In occasione della Veglia, sul sagrato della Basilica Vaticana sarà portata la statua originale della Madonna di Fatima, conosciuta dai fedeli di tutto il mondo e simbolo della “Speranza che non delude”. Sarà la quarta volta che la statua lascia il Santuario di Fatima per venire a Roma: la prima è stata nel 1984 per il Giubileo Straordinario della Redenzione nel 1984, quando il 25 marzo San Giovanni Paolo II ha consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria; la seconda volta nel Grande Giubileo dell’Anno 2000 e la terza, nell’ottobre 2013, in occasione dell’Anno della Fede con Papa Francesco. La scultura, opera dell’artista portoghese José Ferreira Thedim che la realizzò nel 1920, è solitamente custodita presso la cappellina delle apparizioni del Santuario della Madonna di Fatima. Fu solennemente incoronata il 13 maggio del 1946 e, successivamente, nella corona fu incastonato il proiettile che colpì Giovanni Paolo II nell’attentato del 1981.