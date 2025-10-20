Furto al Louvre. Usato un montacarichi per raggiungere lo spazio espositivo. Fuggiti a bordo di due scooter

AgenPress. Durante un’irruzione al celebre Museo del Louvre di Parigi, i malviventi hanno rubato gioielli di “incalcolabile valore culturale e storico” che andava oltre il loro valore di mercato, secondo il Ministero dell’Interno e della Cultura. Secondo il rapporto, i malviventi sono entrati nel museo intorno alle 9:30 attraverso una finestra rotta. All’interno, hanno rubato i gioielli dalle teche e sono fuggiti in motocicletta.

L’emittente BFMTV ha diffuso estratti di un video amatoriale che mostra i ladri mentre compiono il loro spettacolare furto nella sala espositiva che ospita i Gioielli della Corona francese. Si vede uno dei ladri indossare un giubbotto ad alta visibilità e forzare l’apertura di una delle teche.

Secondo i primi accertamenti, i responsabili sarebbero quattro. Si sono coperti il ​​volto. Sono fuggiti con otto preziosi gioielli appartenuti a ex regine e imperatrici: diademi, collane, orecchini e spille. Inizialmente, i colpevoli hanno rubato anche la corona dell’imperatrice Eugenia, ornata di smeraldi e centinaia di diamanti. Fortunatamente è stata ritrovata danneggiata vicino al Louvre, molto probabilmente caduta durante la fuga.

I responsabili sarebbero fuggiti a bordo di due scooter di grossa cilindrata. Completamente mascherati, sono entrati nel museo da un lato dell’edificio che si affaccia sulla Senna, dove erano in corso lavori di costruzione. Avrebbero utilizzato un montacarichi per raggiungere lo spazio espositivo situato nella Galerie d’Apollon. Dopo aver rotto le finestre, apparentemente con una smerigliatrice elettrica o piccole motoseghe, due uomini sono entrati nell’edificio, mentre un terzo stava di guardia all’esterno