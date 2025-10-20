type here...

Parigi. Furto al Louvre. Macron: “Recupereremo le opere e consegneremo i colpevoli alla giustizia”

AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito l’attacco un attacco alla cultura francese. “Il furto al Louvre è un attacco a un bene culturale che amiamo perché fa parte della nostra storia”, ha dichiarato Macron. “Recupereremo le opere e consegneremo i colpevoli alla giustizia. Sotto la guida della Procura di Parigi, si sta facendo tutto il possibile, ovunque, per raggiungere questo obiettivo”, ha concluso Macron.

Macron ha sottolineato che il progetto di modernizzazione del Louvre, presentato a gennaio, include anche il rafforzamento delle misure di sicurezza. “Garantirà la preservazione e la protezione di ciò che costituisce la nostra memoria e la nostra cultura”, ha affermato il presidente.

