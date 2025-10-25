La Francia consegnerà all’Ucraina i missili antiaerei Aster e i caccia Mirage

AgenPress. La Francia consegnerà all’Ucraina i missili antiaerei Aster “entro i prossimi giorni” e i caccia Mirage, ha annunciato il presidente Emmanuel Macron in una videoconferenza con gli alleati di Kiev.

“Nei prossimi giorni consegneremo altri missili Aster, nuovi Mirage e nuovi programmi di addestramento”, ha affermato Macron, senza ulteriori chiarimenti.

Finora, la Francia ha consegnato all’Ucraina tre dei sei Mirage 2000 promessi, principalmente per l’addestramento dei piloti ucraini. Uno di questi è stato abbattuto a luglio.

I missili Aster 15 e 30 sono prodotti in collaborazione con l’Italia e operano con il sistema di difesa aerea SAMP/T MAMBA, l’equivalente italo-francese del sistema americano PATRIOT. I due Paesi europei hanno fornito un numero imprecisato di missili agli ucraini, che ne chiedono di più per la loro difesa.

“È molto importante continuare a impegnarci per sostenere l’Ucraina e fare pressione sulla Russia”, ha sottolineato Macron ai leader dell’Alleanza dei volenterosi.