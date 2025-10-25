La Russia ha attaccato Kiev con missili balistici

AgenPress. Le truppe russe hanno attaccato la capitale ucraina, Kiev, con missili balistici nella notte tra venerdì e sabato, ferendo almeno otto persone. E’ stato diramato un allarme aereo a Kiev e in diverse regioni. Una serie di potenti esplosioni sono state udite nella capitale.

“A Kiev sono attive le difese antiaeree. Il nemico sta attaccando la città con i missili. Vi preghiamo di rimanere nei rifugi finché l’allarme non sarà revocato”, ha lanciato l’appello il capo dell’Amministrazione militare di Kiev.

Sono scoppiati incendi nella parte orientale della città. Secondo fonti non ufficiali, l’attacco russo avrebbe preso di mira centrali termoelettriche.