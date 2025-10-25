type here...

Venezuela. Maduro: “Gli Stati Uniti stanno tramando una guerra contro di noi”

AgenPress. Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha accusato il governo degli Stati Uniti di “complottare una guerra” contro il suo Paese, denunciando il continuo dispiegamento di mezzi militari americani, tra cui una portaerei, nei Caraibi, ufficialmente nell’ambito della lotta contro il narcotraffico.

“Stanno tramando una nuova guerra, hanno promesso che non ne avrebbero mai più iniziata una e stanno costruendo una guerra che noi impediremo”, ha sottolineato Maduro in un discorso trasmesso dalla radio e dalla televisione di Stato.

Dall’inizio di settembre, Washington ha lanciato attacchi aerei contro motoscafi spacciati per imbarcazioni di trafficanti, principalmente nei Caraibi e ora anche nel Pacifico.

Gli Stati Uniti hanno schierato una flotta di navi da guerra, migliaia di marines e aerei da combattimento all’avanguardia nei Caraibi e nel Golfo del Messico e ieri hanno annunciato che la portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande del mondo, sta navigando verso la regione.

L’amministrazione Trump accusa il presidente Maduro di essere a capo di un cartello del narcotraffico, accusa che Caracas sostiene sia un pretesto per rovesciare il governo e consentire a Washington di impossessarsi delle vaste ricchezze petrolifere del paese sudamericano.

Il governo degli Stati Uniti ha “inventato una narrazione assurda, volgare, criminale e completamente falsa”, ha dichiarato Nicolas Maduro. “Il Venezuela è un Paese in cui regna la pace, non c’è produzione di foglie di coca, non c’è produzione di cocaina, e siamo riusciti a eliminare al 100% il transito di appena il 5% del traffico di droga proveniente dalla Colombia”, ha aggiunto.

 

