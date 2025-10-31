Aereo russo intercettato questa settimana sul Mar Baltico

AgenPress. MiG-29 polacchi hanno intercettato un aereo da ricognizione russo in volo sul Mar Baltico, ha riferito il Comando Operativo delle Forze Armate Polacche. Ha sottolineato che si tratta della terza volta che avviene in questa settimana.

L’aereo russo stava operando senza un piano di volo e con il transponder spento, rappresentando una potenziale minaccia per la sicurezza del traffico nella regione.

“I piloti polacchi hanno intercettato e identificato un aereo straniero, che è stato scortato in conformità con le procedure NATO”, si legge nel comunicato. Il comunicato aggiunge che alla missione hanno partecipato anche i piloti dei caccia MiG normalmente di stanza presso la base aerea di Malbork.

Nella dichiarazione si sottolinea che l’esercito polacco rimane in piena prontezza al combattimento e risponde efficacemente a qualsiasi azione provocatoria della Federazione Russa, agendo in stretta collaborazione con gli alleati della NATO.