AgenPress. La Russia ha lanciato un attacco notturno contro la città di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, ferendo 11 residenti, tra cui quattro bambini. La regione di Sumy confina con la Russia ed è costantemente sotto attacco da parte di droni e missili.

La Russia ha colpito un edificio residenziale a più piani, abitazioni private e strutture infrastrutturali.

Il governatore locale ha dichiarato che la Russia ha attaccato un deposito ferroviario, distruggendo diversi vagoni e danneggiando le sue strutture.