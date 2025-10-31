AgenPress. Le autorità israeliane hanno identificato i corpi dei due ostaggi consegnati da Hamas giovedì, annunciando che si tratta di Amiram Cooper e Sahar Baruch, rapiti durante l’attacco del 7 ottobre 2023. L’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le famiglie delle vittime sono state informate dopo il completamento dell’esame medico legale.

Sahar Baruch, 25 anni, è stato rapito dal kibbutz Beeri e portato nella Striscia di Gaza, dove è stato ucciso durante un’operazione dell’esercito israeliano per salvarlo.

Amiram Cooper, 84 anni, è stato rapito insieme alla moglie ottantenne Nurit dal kibbutz Nir Oz. Le Forze di Difesa Israeliane ne avevano annunciato la morte nel giugno 2024.

Giovedì, l’ala armata di Hamas ha consegnato i due corpi a una squadra della Croce Rossa, che li ha poi trasferiti all’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, come parte dell’accordo di cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre.

In una dichiarazione rilasciata, il Forum delle famiglie degli ostaggi e delle persone scomparse ha espresso il proprio sostegno alle famiglie di Amiram Cooper e Sahar Baruch, chiedendo il rimpatrio delle salme degli altri ostaggi.

In base all’accordo di cessate il fuoco, Hamas ha inizialmente rilasciato i 20 ostaggi che teneva nella Striscia di Gaza il 13 ottobre. Avrebbe dovuto anche consegnare i resti di 28 ostaggi morti, ma finora ha restituito 17 corpi, adducendo difficoltà nel ritrovarli sotto le macerie degli edifici rasi al suolo dagli attacchi israeliani all’enclave palestinese.