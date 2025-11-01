type here...

Guerra Ucraina. Pokrovsk, le truppe ucraine stanno migliorando le loro posizioni

AgenPress. La situazione a Pokrovsk, nella regione di Donetsk nell’Ucraina orientale, resta difficile, ma le truppe ucraine sono riuscite a migliorare le posizioni tattiche in diversi punti – ha annunciato il comando del 7° Corpo  delle truppe d’assalto e aviotrasportate.

“La situazione a Pokrovsk rimane difficile e dinamica. Grazie al successo delle contromisure, i soldati ucraini sono riusciti a migliorare la loro posizione tattica in diversi isolati. Stiamo aumentando il numero di gruppi d’assalto a Pokrovsk, utilizzando vari metodi di movimento del personale, –  si legge nella dichiarazione su Facebook.

“Stiamo tenendo il nemico sotto controllo e il numero di russi eliminati a Pokrovsk sta gradualmente aumentando. La scorsa settimana, 85 russi sono stati uccisi in città. In totale, a ottobre, nell’area di responsabilità del 7° Corpo, i militari ucraini hanno eliminato 1.320 russi – si legge nel comunicato.

“Alcuni media e social network stanno diffondendo informazioni sulla presenza del nemico a Pokrovsk. Queste informazioni sono false”. Continuano i feroci combattimenti intorno alla città, ma le truppe ucraine mantengono la difesa nonostante la superiorità delle forze avversarie.

 

