Hamas ha consegnato parti dei corpi di tre persone. Sono in corso le identificazioni

AgenPress. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) ha riferito che l’organizzazione palestinese Hamas ha consegnato parti dei corpi di tre persone venerdì sera. I resti sono stati consegnati a Israele per l’identificazione.

Non è chiaro se i resti trasferiti appartengano a qualcuno degli ultimi 11 ostaggi, i cui resti Hamas dovrebbe restituire a Israele come parte dell’accordo.

Secondo i termini della prima fase del cessate il fuoco, entrata in vigore il 10 ottobre, Hamas avrebbe dovuto consegnare i corpi di tutte le 28 persone uccise e rapite. Finora, ha consegnato i corpi di 17 persone.

La questione della restituzione delle salme ha scatenato tensioni nell’attuazione del cessate il fuoco. Le autorità israeliane accusano Hamas di ritardare deliberatamente il processo. Hamas afferma di voler restituire le salme, ma di incontrare difficoltà tecniche nel recuperarle.

Lunedì, Hamas ha consegnato altri resti. Dopo l’identificazione, si è scoperto che appartenevano al corpo di un ostaggio, recuperato dall’esercito israeliano nel dicembre 2023.

L’esercito ha diffuso un video ripreso da un drone che mostra Hamas mentre seppellisce i resti per inscenare la scoperta e consegnarli ai funzionari della Croce Rossa.

Israele ha accusato Hamas di aver palesemente violato il cessate il fuoco. Anche la Croce Rossa ha condannato la manipolazione dei resti.