Nuovo divieto. Altri giornalisti lasciano i loro uffici al Pentagono e restituiscono le credenziali

Breaking news
redazione
Da redazione
AgenPress. La Casa Bianca ha annunciato una nuova norma che limita l’accesso dei giornalisti accreditati agli uffici della portavoce Caroline Levitt e di altri funzionari della comunicazione nell’ala ovest, vicino allo Studio Ovale.

Come afferma il memorandum, ai giornalisti è ora vietato accedere alla stanza 140 senza un appuntamento, in quanto la Casa Bianca cita la necessità di proteggere le “informazioni sensibili”.

La nuova normativa fa seguito alle restrizioni entrate in vigore all’inizio di questo mese sull’accesso al Dipartimento della Guerra da parte dei giornalisti accreditati. In risposta a tali restrizioni, decine di giornalisti hanno lasciato i loro uffici al Pentagono e hanno restituito le proprie credenziali.

