type here...

Francia. Grida “Allahu Akbar” (Dio è grande) e investe con un automobile alcuni pedoni

Breaking newsMondo
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Un automobilista ha deliberatamente investito dei pedoni sull’isola di Oléron, nella Francia occidentale, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali sono in terapia intensiva, mentre l’autista è stato successivamente arrestato, ha annunciato oggi la Procura, che ha aperto un’inchiesta per “tentato omicidio”.

Al momento dell’arresto, il sospettato “ha gridato Allah Akbar” (Dio è grande), ha affermato il pubblico ministero.

“Tuttavia, il movente non è stato confermato ed è in corso un’indagine per determinarlo”, ha aggiunto, chiarendo che “in questa fase non è stato preso in considerazione” dalla Procura nazionale antiterrorismo. Il sospettato è noto per reati penali comuni.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits