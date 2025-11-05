Francia. Grida “Allahu Akbar” (Dio è grande) e investe con un automobile alcuni pedoni

AgenPress. Un automobilista ha deliberatamente investito dei pedoni sull’isola di Oléron, nella Francia occidentale, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali sono in terapia intensiva, mentre l’autista è stato successivamente arrestato, ha annunciato oggi la Procura, che ha aperto un’inchiesta per “tentato omicidio”.

Al momento dell’arresto, il sospettato “ha gridato Allah Akbar” (Dio è grande), ha affermato il pubblico ministero.

“Tuttavia, il movente non è stato confermato ed è in corso un’indagine per determinarlo”, ha aggiunto, chiarendo che “in questa fase non è stato preso in considerazione” dalla Procura nazionale antiterrorismo. Il sospettato è noto per reati penali comuni.