Prostituzione. Julia Klockner (presidente Bundestag): “La Germania è il bordello d’Europa”

AgenPress. La Germania è “il bordello d’Europa”, ha affermato la presidente del Bundestag Julia Kloeckner (CDU) e ha chiesto di vietare la prostituzione e l’acquisto di sesso, seguendo il modello di Svezia e Norvegia.

“Quando parliamo dei diritti delle donne, ma affermiamo che la prostituzione è una professione come le altre, non è solo ridicolo, ma è anche un atto di svalutazione delle donne. Non esiste… alcuna pratica per gli apprendisti in questa professione”, ha affermato Julia Klockner, intervenendo alla cerimonia di premiazione “Eroine” della Fondazione Alice Schwarzer per Sabine Konstable e Kathrin Sauer-Kelpin, attiviste dell’organizzazione Karo, che aiuta le donne a uscire dalla prostituzione e si batte contro la vendita forzata delle donne, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.

“Sono assolutamente convinta che dobbiamo finalmente vietare la prostituzione e l’acquisto di servizi sessuali in questo Paese”, ha affermato la presidente del Bundestag, sottolineando che la legislazione attuale non tutela a sufficienza le donne prostituite.

“Le aggressioni violente, il potere schiacciante degli uomini e la mancanza di consenso persistono. La Germania è il bordello d’Europa”, ha affermato la signora Klöckner, chiedendo un sistema simile a quello in vigore in Svezia e Norvegia, dove i clienti vengono puniti e i bordelli vengono chiusi. L’acquisto di servizi sessuali è illegale, mentre le prostitute non vengono perseguite e ricevono sostegno per abbandonare l’industria del sesso e cambiare vita.