Il Presidente Mattarella al convegno di studio dedicato a Giovanni Gronchi

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al convegno di studio dal titolo: “Giovanni Gronchi tra politica e istituzioni”, presso la Sala Conferenze di Palazzo Bachelet. L’evento, promosso dall’Associazione “Vittorio Bachelet”, è stato organizzato in occasione del settantesimo anniversario dell’elezione di Giovanni Gronchi a Presidente della Repubblica.

Il convegno si è aperto con l’introduzione di Renato Balduzzi, Presidente dell’Associazione “Vittorio Bachelet”, alla quale hanno fatto seguito gli indirizzi di saluto del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, e della Presidente emerita della Corte di Cassazione, Margherita Cassano.

In chiusura, l’intervento di Agostino Giovagnoli, Professore emerito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo “Un quadro d’insieme: Giovanni Gronchi tra miracolo economico, politica estera e politica interna”, e quello di Daniela Piana, Professoressa ordinaria di Scienza politica presso l’Università di Bologna, con una relazione dal titolo “La necessità dell’altra parte. Gronchi e la dinamica dell’equilibrio come garanzia costituzionale”.

