Vienna scoperto un arsenale di armi legato all’organizzazione terroristica di Hamas

AgenPress. Nell’ambito di un’indagine su un’organizzazione terroristica legata ad Hamas, è stato scoperto un nascondiglio di armi a Vienna. La Direzione per la Sicurezza e l’Intelligence dello Stato ha annunciato che si sospetta che le armi fossero destinate a potenziali attacchi terroristici in Europa contro obiettivi israeliani o ebraici. Un uomo britannico di 39 anni è stato arrestato a Londra come sospettato.

L’arresto è stato effettuato nell’ambito di un’indagine coordinata a livello internazionale. Cinque pistole e dieci caricatori sono stati sequestrati da una valigia in un deposito in affitto a Vienna. Secondo il DSN (Servizio di Difesa per la Sicurezza Nazionale), si ritiene che il nascondiglio di armi appartenga alle operazioni estere dell’organizzazione terroristica Hamas. Le autorità non hanno ancora reso noto il luogo esatto del sequestro a causa delle indagini in corso.

Secondo quanto riportato dai media britannici, l’uomo arrestato in Gran Bretagna sarà estradato in Germania. Tre presunti sostenitori di Hamas sono stati arrestati lì all’inizio di ottobre. La Procura Federale tedesca accusa i tre uomini di aver procurato armi e munizioni per attacchi per conto di Hamas. Secondo l’emittente britannica ITV, il cittadino britannico arrestato è il figlio di un importante funzionario di Hamas.

Come annunciato dalla Procura Federale tedesca in un comunicato stampa, il cittadino britannico ha incontrato uno dei tre uomini a Berlino nell’estate del 2025 e ha ricevuto da lui armi e munizioni. Ha poi trasportato questi oggetti in Austria e li ha depositati a Vienna. Secondo la Procura Federale, questa azione è servita a preparare gli attacchi di Hamas contro istituzioni israeliane o ebraiche in Germania e in Europa.

L’ambasciata israeliana a Vienna ha sottolineato che la scoperta di armi è “un’indicazione che Hamas rappresenta una minaccia non solo per Israele e il popolo ebraico, ma per tutti noi. Hamas non è solo un pericolo regionale, ma parte integrante della rete globale del terrorismo che cerca di colpire ovunque prevalgano libertà e democrazia”, ​​ha affermato l’ambasciata in una nota. “Solo garantendo che tali gruppi terroristici siano permanentemente disarmati e impediti di ricostruire le loro capacità possiamo garantire sicurezza e stabilità in Medio Oriente, in Europa e oltre”.