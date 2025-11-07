La Cgil ha proclamato lo sciopero generale per il 12 dicembre

AgenPress. La Cgil italiana ha proclamato uno sciopero generale per il 12 dicembre. Con questa mobilitazione, l’organizzazione sindacale intende contestare la legge di bilancio per il 2026, sottoposta al voto del Parlamento dal governo di Giorgia Meloni.

“La bozza di bilancio è iniqua perché premia i cittadini più ricchi e non quelli più poveri, prevede una crescita quasi nulla e favorisce le disuguaglianze”, ha sottolineato il sindacato. Il segretario della CGIL Maurizio Landini ha affermato che “le misure contenute nella nuova manovra finanziaria dello Stato devono essere modificate perché, in questa fase, gli sforzi principali devono essere concentrati sull’aumento di salari e pensioni”.

“Occorrono investimenti significativi nella sanità pubblica. Sei milioni di italiani non hanno un accesso effettivo alle cure mediche e le liste d’attesa sono infinite. Chiediamo che vengano effettuate immediatamente nuove assunzioni nel settore sanitario e che vengano sostenuti l’istruzione e i servizi sociali per i cittadini”, ha aggiunto Landini.