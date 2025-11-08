type here...

Leone XIV: le istituzioni creino opportunità di lavoro, stabilità e dignità

(@Vatican Media)
AgenPress. All’udienza giubilare, il Papa rivolge un particolare saluto ai partecipanti al Giubileo del mondo del lavoro, auspicando “un impegno collettivo”, nella società civile, perché cresca l’occupazione e si assicuri “ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune”.

Il lavoro deve essere una fonte di speranza e di vita, che permetta di esprimere la creatività dell’individuo e la sua capacità di fare del bene.

Il Pontefice sollecita l’intera collettività perché ad ogni livello si favoriscano condizioni per la realizzazione professionale di tutti, in particolare per le nuove generazioni.

Auspico un impegno collettivo, da parte delle istituzioni e della società civile, per creare valide opportunità occupazionali che offrano stabilità e dignità, assicurando soprattutto ai giovani di realizzare i propri sogni e contribuire al bene comune.

