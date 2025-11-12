Cicconetti (Federfarma Roma): “Nel Lazio psicofarmaci pediatrici sopra la media. Serve ricetta elettronica contro prescrizioni false”

AgenPress. “L’allarme lanciato da AIFA sul consumo di psicofarmaci in età pediatrica impone un’attenzione coordinata tra pediatri, neuropsichiatri infantili, medici di medicina generale e farmacisti. Come farmacisti abbiamo rilevato un aumento nella domanda, sia per i medicinali indicati nei disturbi dell’attenzione e dell’iperattività che per gli ansiolitici e gli oppioidi” .

Così Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma commentando il Rapporto nazionale AIFA “L’uso dei farmaci in Italia – OsMed 2024“.

Il Lazio, infatti, presenta livelli di consumo di psicofarmaci in età pediatrica nettamente superiori alla media nazionale. L’indicatore in confezioni per 1.000 bambini si attesta a 83,5, contro le 59,3 registrate a livello italiano. Il quadro che emerge è quello di una regione con consumi elevati, in crescita rispetto all’anno precedente, e con differenze significative tra le principali classi terapeutiche. Particolarmente rilevante è l’aumento dei farmaci per l’ADHD, che nel Lazio raggiungono 12,3 confezioni per 1.000 bambini, a fronte delle 4,9 della media nazionale, con una variazione annua del +30,8%.

“Soprattutto per ansiolitici e oppioidi, sarebbe fondamentale completare la transizione nazionale alla ricetta elettronica “bianca” per contrastare eventuali falsificazioni e migliorare la tracciabilità delle prescrizioni. Allo stesso tempo, è necessario investire in alfabetizzazione sanitaria, coinvolgendo famiglie e giovani, per promuovere un uso più consapevole e appropriato di questi farmaci” conclude Cicconetti.