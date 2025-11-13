Vertice Intergovernativo Italia-Albania. Meloni: “C’è la volontà di interagire con l’Albania in maniera sempre più strutturata”

AgenPress. Abbiamo parlato delle materie di politica estera, delle grandi questioni aperte. Abbiamo approfondito gli sviluppi dei principali dossier internazionali, compresa la questione di Gaza, la guerra in Ucraina, e davvero è solamente questa una delle numerose tappe di una cooperazione che parte da un’amicizia che arriva da lontano, ma che oggi vuole essere una cooperazione più sistemica. Anche di integrazione delle nostre economie, anche di filiere strategiche comuni. Sono intese che abbracciano le questioni della difesa, le questioni della protezione civile, le questioni della sicurezza, le questioni dell’economia, le questioni della finanza.

Come vedete, c’è la volontà di interagire in maniera sempre più strutturata. E quindi voglio ringraziare il Primo Ministro Rama, ma voglio ringraziare anche i ministri, gli ambasciatori e tutti gli staff che hanno lavorato per questa giornata che è, come dicevo, storica e apre una fase completamente nuova nelle nostre relazioni bilaterali.