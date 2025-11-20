All’Ara Pacis l’Healthcare Summit 2025

Roma, 27 novembre 2025 – Museo dell’Ara Pacis

AgenPress. L’Healthcare Summit, giunto alla sua quattordicesima edizione, è l’appuntamento del Sole 24 Ore dedicato al confronto istituzionale e strategico sul futuro della sanità italiana. Un momento di dialogo che, ogni anno, riunisce i vertici del sistema sanitario nazionale, rappresentanti del settore farmaceutico e biomedicale e i principali stakeholder pubblici e privati.

Il Summit si svolge in un contesto in cui il Governo ha più volte ribadito la centralità della sanità pubblica e dell’universalità del diritto alla cura. “L’obiettivo del Ministero della Salute e del Governo è una sanità pubblica che garantisce a tutti le stesse cure. Nella prossima finanziaria ci saranno ulteriori risorse per il Servizio sanitario nazionale, che si aggiungeranno ai quattro già miliardi stanziati”, ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci in un recente intervento. Un messaggio che incornicia il senso dell’intera giornata: riportare il tema della salute al centro dell’agenda politica, economica e sociale.

La mattinata si aprirà alle 9.45 con i saluti di Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24 Ore, e Federico Silvestri, Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE. Alle 9.55 Alberto De Negri, Partner e Head of Healthcare EMA di KPMG, introdurrà la sessione dedicata alla non autosufficienza, evidenziando l’intersezione tra sanità, sociale e previdenza.

Alle 10.05 in programma l’intervento di Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute. Al centro del confronto, le sfide aperte tra manovra economica, emergenza del personale e sostenibilità della spesa farmaceutica. Seguirà una tavola rotonda con Pierluigi Bartoletti, Vicesegretario FIMMG, Marcello Cattani, Presidente Farmindustria, Stefano Collatina, Presidente Egualia, Pierino Di Silverio, Segretario nazionale ANAAO ASSOMED, Mariella Mainolfi, Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Barbara Mangiacavalli, Presidente FNOPI, e Robert Giovanni Nisticò, Presidente AIFA, chiamati a interpretare il momento critico del Servizio sanitario nazionale e a delineare le priorità di intervento.

Il punto di vista dell’industria sarà rappresentato dagli interventi di Mario Sturion, Amministratore Delegato Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia, e Giuseppe Celiberti, Direttore Generale IBSA.

A partire dalle 12.00 il Summit metterà al centro alcuni temi chiave per il futuro della sanità. La salute delle donne verrà affrontata come investimento strategico dal punto di vista sociale, sanitario ed economico, grazie agli interventi di Nicola Colacurci, Professore Ordinario di Ginecologia Università di Napoli, Direttore U.O.C. Ginecologia e Ostetricia A.O.U. SUN e Responsabile del Centro di Infertilità dell’A.U.O. Università della Campania Luigi Vanvitelli, Arianna Gregis, Head Pharmaceuticals Bayer Italia, e Beatrice Lorenzin, Senatrice. Alle 12.20 si parlerà di prevenzione cardiovascolare con Pasquale Perrone Filardi, Presidente SIC, e Michela Bagnasco, Medical Affairs Primary & Specialty Care Director Dompé, mentre alle 12.40 un panel dedicato agli animali da compagnia esplorerà le connessioni legate al ruolo degli animali domestici nel benessere umano. Ne parleranno Mario Colombo, Presidente Frida’s Friends, Sara Faravelli, Direttore Comunicazione Corporate Purina Sud Europa, e Riccardo Masson, Dirigente Neuropsichiatra Infantile, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta Milano.

Dopo il light lunch delle 13.00, i lavori riprenderanno con una sessione dedicata all’innovazione farmaceutica, con le testimonianze di Federico Villa, Associate Vice Presidente Governmental & Public Affairs Eli Lilly, Anna Chiara Rossi, VP & General Manager Alexion – AstraZeneca Rare Disease, e Fulvio Berardo, General Manager Astellas Pharma.

Nel pomeriggio il Summit entrerà nel vivo dei temi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale applicata alla sanità. Alle 14.45 si discuterà di Health Technology Assessment e della gestione delle tecnologie innovative, con la partecipazione di Massimo Massetti, Direttore Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Cardiochirurgia Policlinico Gemelli Roma, Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, Ministero della Salute, Giovanni Migliore, Presidente FIASO, Massimo Pietracaprina, CEO MDConcierge, e Chiara Sgarbossa, Direttrice degli Osservatori Sanità Digitale e Life Science Innovation Politecnico di Milano. A seguire, alle 15.35, Lorenzo Gentiloni Silveri, Partner Legance, offrirà una panoramica sul ruolo dell’AI nella trasformazione della medicina. Due casi concreti di applicazione dell’AI nei processi sanitari verranno presentati da Francesco Magro, Amministratore Delegato H2H Digital Solutions – Gruppo Rekeep, mentre Antonio Murgo, Area Vice President Salesforce, analizzerà l’AI come abilitatore dell’intero sistema salute.

Alle 16.05 Federico Ferrari, CEO di Theras, approfondirà le prospettive di rilancio industriale e innovazione nel settore biomedicale italiano. Le conclusioni saranno affidate al Ministro della Salute Orazio Schillaci.